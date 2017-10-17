На матч «Зенит» - «Русенборг» зрителей доставят 85 бесплатных автобусов

На матч «Зенита» с норвежским ««Русенборгом» зрителей доставят 85 бесплатных автобусов. Игра пройдет 19 октября на новом стадионе на Крестовском острове. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Бесплатными автобусами также могут воспользоваться фанаты Криса Нормана, чей концерт пройдет на «Сибур-арене». Для доставки зрителей к арене c 17:30 до 20:00 будут открыты маршруты:

- S3 от станции метро «Петроградская» до автостанции «Крестовский остров»,

- S4 от станции метро «Выборгская до автостанции «Крестовский остров»,

- S6 от станции метро «Чкаловская» до Спортивной улицы.

После окончания матча, с 22:00 до 00:00 автобусы будут подвозить зрителей по маршрутам S3, S4, S6 до станций метро «Петроградская», «Выборгская» и «Чкаловская» соответственно.