С 20 октября в Петербурге перекроют сразу несколько улиц

С пятницы, 20 октября, в Северной столице закроют движение транспорта сразу на нескольких улицах, сообщают в ГАТИ и КРТИ.

С 23:00 20 октября до 06:00 23 октября закрывается движение транспорта по Туристской улице на участке от Богатырского проспекта до Камышовой улицы.

С 20 октября по 6 ноября в ночное время с 22:00 до 07:00 нельзя будет проехать по набережной Обводного канала на участке от Старо - Петергофского до Московского проспекта, включая перекрестки.

С 23:00 20 октября до 05:00 21 октября движение будет закрыто на перекрестке улицы Композиторов и улицы Прокофьева. Позже, 22 октября, с 00.45 до 05.00 движение транспорта на этом перекрестке будет также закрыто.

С20 октября по 16 ноября будет ограничено движение транспорта по площади Мужества на участке от проспекта Тореза до 2-ого Муринского проспекта, а по 24 октября будет ограничено движение по Витебскому проспекту города Пушкиа от Петербургского шоссе до Шушарской дороги.