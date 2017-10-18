Первый частный трамвай появится в Петербурге до конца года

Первый частный трамвай в Красногвардейском районе Петербурга начнет обслуживать пассажиров в конце года, заявил глава департамента развития компании «ЛСР-Строй» Олег Лобзев.

При этом, согласно концессионному соглашению, запуск первого этапа реконструкции путей должен был начаться 1 ноября. Но, по словам Лобзева, в ноябре будет закончено только строительство на линии, приводит его слова Коммерсантъ Петербург.

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Около двух месяцев уйдет на техническую обкатку инфраструктуры. Планируется, что второй этап завершат через полгода после запуска первого, а третий – до конца 2018 года.

Ранее вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин заявил, что частный городской трамвай начнет работу в ноябре. Глава комитета по инвестициям Петерубрга Ирина Бабюк в свою очередь сообщила, что концессионер может быть оштрафован на сумму до 13 млн рублей за срыв сроков по части работ до двух месяцев.

Фото: ЛСР