В 2018 году бесплатный WI-FI появится в 400 троллейбусах и трамваях Петербурга

Горэлектротранс Петербурга в 2018 году оснастит 400 троллейбусов и трамваев Петербурга бесплатным беспроводным интернетом, передает АБН.

Также стало известно, что предприятие решило продлить пилотный проект по предоставлению бесплатного WI-FI в троллейбусах до конца 2017 года.

Подключиться к сети Wi-Fi можно в 30 троллейбусах, которые курсируют по самым продолжительным маршрутам. Для этого нужно авторизоваться на сайте петербургского Горэлектротранса и подключиться к сети spb_get_free_wifi.

Раздача Wi-Fi в троллейбусах Петербурга была запущена еще в 2016 году. Пилотный проект действует на маршрутах, проходящих через центр Северной столицы.

На маршруте №1 Wi-Fi предоставляет МТС, а на №22 беспроводной интернет обеспечивает оператор NETBYNET, уточняет АБН.