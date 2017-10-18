Алкомаркеты "РосАл 24" перестали работать круглосуточно

Сеть магазинов «РосАл» в Петербурге изменила режим работы и перестала продавать алкоголь в ночное время, сообщают пользователи соцсетей.

Прежде точки этой сети после 22:00 работали как бар, и там можно было купить спиртное навынос, выбрав его из ассортимента магазина. На кассе в баре покупателям просто откупоривали бутылки.

Отныне после 22:00 в баре «РосАла» нельзя выбрать напитки, которые продаются в магазине, а сам магазин спиртного больше не работает по ночам. Теперь посетители ночного бара смогут заказать лишь несколько позиций «горячительных напитков и элитного алкоголя». С собой можно будет унести лишь перелитое в стаканчики спиртное.

На прошлой неделе, 10 октября, губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко раскритиковал круглосуточную продажу алкоголя в розницу в тех магазинах, которые в ночное время начинают работать в режиме баров.

Ранее стало ивзестно, что цены на алкоголь в России за год выросли в среднем на 7%. Крепленое виноградное вино с содержанием спирта до 20% подорожало ровно на 7%. Литр такого напитка в рознице в среднем стоил 540 рублей. На 6%, до 318 рублей за литр, выросло в цене отечественное игристое вино, прибавило 5% (до 390 рублей за литр) столовое виноградное вино с 14-процентным содержанием спирта - сухое, полусухое и полусладкое.