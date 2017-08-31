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Цены на алкоголь в России за год выросли на 7%

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© Фото: Максим Блинов / РИА "Новости"

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По данным статистики, больше всего подорожало крепленое вино.

Цены на алкоголь в России за год выросли в среднем выросли на 7%. Больше всего подорожало крепленое вино, сообщают "Известия" со ссылкой на данные единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Крепленое виноградное вино с содержанием спирта до 20% подорожало ровно на 7%. Литр такого напитка в рознице в среднем стоил 540 рублей. На 6%, до 318 рублей за литр, выросло в цене отечественное игристое вино, прибавило 5% (до 390 рублей за литр) столовое виноградное вино с 14-процентным содержанием спирта - сухое, полусухое и полусладкое.

На такую же величину выросла розничная цена отечественного пива - до 108 рублей за литр. Водка с 40-процентным содержанием спирта прибавила 4% - до 600 рублей за литр. Меньше всего, на 3%, подорожало пиво зарубежных марок - до 228 рублей за литр.

По данным ЕМИСС, изменение цен с июля 2016 по июль 2017 года - одно из самых скромных за аналогичные периоды последних пяти лет. Исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин подтвердил, что торговые сети фиксируют такую же динамику роста цен на алкогольные напитки - 3–7%.

По его словам, основная причина подорожания - повышение акцизов на спиртное с начала 2017 года, они в среднем выросли на 4%. Колебания курсов валют также оказывали влияние на стоимость импортной продукции.

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