Названы самые высокооплачиваемые зарубежные вакансии для жителей Петербурга

В октябре этого года зарубежные компании предлагают петербуржцам устроиться на должности с заработком до 120 тыс. рублей в месяц. Такой вывод можно сделать из результатов исследования компании HeadHunter Северо-Запад.

Так, вакансия "Оператор станков" с заработной платой от 160 до 175 тыс. рублей предполагает переезд в Бельфор во Франции. В список обязанностей специалиста входит помощь молодым специалистам, инструктаж на рабочем месте; частичная наладка станка совместно с программистом и вывод на рабочую мощность и многое другое.

Читайте также:

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге

Для специалистов сферы услуг есть вакансия "Стюардессы /Стюарда VIP-яхты", который может рассчитывать на зарплату от 120 до 180 тыс. рублей. Для желающих работать в Германии есть вакансия "Senior Frontend Developer (Frankfurt)". Специалисту предстоит разрабатывать новые приложения, дизайн и структуру новых программных компонентов, выявлять, анализировать и решать проблемы самостоятельно или в сотрудничестве с R&D, участвовать в проектной работе. Заработная плата специалиста на этой должности будет начинаться от 400 тыс. рублей.

Также зарубежные работодатели ищут "Переводчика фарси". В обязанности потенциального кандидата входит устный последовательный перевод на техническую и военную тематику.

Ранее были объявлены самые высокооплачиваемые петербургские вакансии. Первое место в рейтинге занимает "Заместитель директора по производству" с зарплатой от 380 тыс. рублей. Следом за ним идут "Директор по персоналу" с зарплатой от 350 тыс. рублей и "Менеджер Kotlin (информационные технологии)" с зарплатой от 300 тыс. рублей. В первую пятерку также вошли "Генеральный директор УК (ЖКХ)" с зарплатой от 300 тыс. рублей и "Ведущий инвестиционный аналитик" с зарплатой от 250 тыс. рублей.