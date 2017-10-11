Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге к октябрю 2017 года. Рынок труда Северной столицы проанализировала служба исследований HeadHunter.

Первое место в рейтинге занимает «Заместитель директора по производству» с зарплатой от 380 тыс. рублей. Следом за ним идут «Директор по персоналу» с зарплатой от 350 тыс. рублей и «Менеджер Kotlin (информационные технологии)» с зарплатой от 300 тыс. рублей.

В первую пятерку также вошли «Генеральный директор УК (ЖКХ)» с зарплатой от 300 тыс. рублей и «Ведущий инвестиционный аналитик» с зарплатой от 250 тыс. рублей.

На шестом месте обосновалась вакансия «Коммерческий директор» (от 250 тыс.), на седьмом - «Senior Frontend Developer (JIRA, Confluence)» (от 240 тыс.), на восьмом - «Senior Java Developer - RMS» с зарплатой от 220 тыс. рублей.

В топ-10 также вошли «IOS developer» (от 220 тыс.) и «Product Owner / Руководитель направления» (от 230 до 250 тыс.). В ходе исследования было проанализировано более 36 тыс. вакансий, созданных на HeadHunter работодателями в Петербурге в период с 1 по 30 сентября 2017 года.