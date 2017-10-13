Садовую на одну ночь частично перекроют ради съемок фильма

В Северной столице на одну ночь перекроют участок Садовой улицы для съемок фильма "Легенды Петербурга. Ключ времени", сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Движение транспортных средств прекратят на участке от набережной реки Фонтанки до площади Тургенева с 22:00 16 октября до 6:00 17 октября.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал об этой картине, которая будет посвящена Северной столице России. По сюжету фильма девочка Ксюша вместе с другом Парамоном должна защитить приемную семью от «темных сил». Для этого ей необходимо запустить часы Петропавловской крепости, которые оберегают Северную столицу от нечисти. Главными персонажами киноленты станут петербургские сфинксы, грифоны и атланты.

Фильм снимает студия "Лендок". Его продюсер Алексей Тельнов описывает жанр киноленты как "триллер или даже психологическую драму". В фильме снимаются Павел Трубинер ("Крым", Любовь Толкалина ("Антикиллер"), Мария Казанкова ("Духless") и Артем Ткаченко ("Гоголь. Начало").

Съемки будут проходить в Петербурге и Ленобласти до окончания года.