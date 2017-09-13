В Петербурге стартовали съемки полнометражного фильма о легендах города

В Петербурге начались съемки полнометражного художественного фильма о легендах города. Фильм под названием «Легенды Петербурга. Ключ времен» выйдет на экраны в октябре следующего года.

По сюжету фильма девочка Ксюша вместе с другом Парамоном должна защитить приемную семью от «темных сил». Для этого ей необходимо запустить часы Петропавловской крепости, которые оберегают Северную столицу от нечисти. Главными персонажами киноленты станут петербургские сфинксы, грифоны и атланты.

Фильм снимает студия «Лендок». Его продюссер Алексей Тельнов описывает жанр киноленты как «триллер или даже психологическую драму». В фильме снимаются Павел Трубинер («Крым»), Любовь Толкалина («Антикиллер»), Мария Казанкова («Духless») и Артем Ткаченко («Гоголь. Начало»).

Съемки будут проходить в Петербурге и Ленобласти до окончания года.