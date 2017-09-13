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В Петербурге стартовали съемки полнометражного фильма о легендах города

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© Фото: пресс-служба открытой киностудии «Лендок»
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    «Легенды Петербурга. Ключ времен» выйдет на экраны в октябре 2018 года.

    В Петербурге начались съемки полнометражного художественного фильма о легендах города. Фильм под названием «Легенды Петербурга. Ключ времен» выйдет на экраны в октябре следующего года.

    По сюжету фильма девочка Ксюша вместе с другом Парамоном должна защитить приемную семью от «темных сил». Для этого ей необходимо запустить часы Петропавловской крепости, которые оберегают Северную столицу от нечисти. Главными персонажами киноленты станут петербургские сфинксы, грифоны и атланты.

    Фильм снимает студия «Лендок». Его продюссер Алексей Тельнов описывает жанр киноленты как «триллер или даже психологическую драму». В фильме снимаются Павел Трубинер («Крым»), Любовь Толкалина («Антикиллер»), Мария Казанкова («Духless») и Артем Ткаченко («Гоголь. Начало»). 

    Съемки будут проходить в Петербурге и Ленобласти до окончания года.

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