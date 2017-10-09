Еще семь станций петербургского метро стали доступными для инвалидов

С понедельника, 9 октября, станции метрополитена Петербурга «Купчино», «Звездная», «Московская», «Парк Победы», «Электросила», «Московские ворота» и «Фрунзенская» стали обслуживаться специалистами Дистанции обеспечения мобильности пассажиров, сообщают в подземке Северной столицы.

Специалисты дежурят на определенных участках, состоящих из нескольких станций (2-4 станции) в зависимости от их загруженности. Если, к примеру, человеку на инвалидной коляске необходимо совершить поездку в подземке с конкретной станции, лучше заранее оставить заявку на сопровождение по телефону 8-800-350-11-55.

Сейчас работники Дистанции обеспечения мобильности пассажиров дежурят на 46 станциях подземки, этот список будет регулярно пополняться.

Услуги по обеспечению доступности станций в метро Северной столицы оказываются инвалидам-колясочникам, лицам, пользующимся ходунками и костылями, а также слабовидящим пассажирам и пассажирам с нарушениями слуха. Кроме того, в категорию маломобильных граждан попадают родители с колясками.