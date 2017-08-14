На семи станциях метро Петербурга заработала служба помощи инвалидам

Служба помощи маломобильным пассажирам заработала еще на семи станциях петербургского метро, сообщают в петербургской подземке.

Теперь с передвижениями инвалидов помогают на «Садовой», «Спасской», «Сенной площади», «Спортивной», «Пролетарской», «Обухово», «Рыбацком».

Всего работники метро оказывают помощь маломобильным пассажирам на 22 станциях «синей», «зеленой» и «оранжевой» линий.

Услуги по обеспечению доступности станций в метро Северной столицы оказываются инвалидам-колясочникам, лицам, пользующимся ходунками и костылями, а также слабовидящим пассажирам и пассажирам с нарушениями слуха. Кроме того, в категорию маломобильных граждан попадают родители с колясками.