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Собравшихся на акции на Марсовом пытаются заманить на показ фильма "Крым"

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© Фото: Михаил Грачев / Санкт-Петербург.ру

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    Сторонникам Навального раздают пригласительные.

    Вечером в пятницу, 7 октября, на Марсовом поле в Петербурге за 15 минут до начала несанкционированной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального сотрудники правопорядка по громкоговорителю объявили, что она несогласована, и специально для собравшихся объявлен показ кинофильма "Крым". Эту новость участники митинга встретили смехом, передает корреспондент "Санкт-Петерубрг.ру".

    Собравшимся также раздают листовки с пригласительными.

    При этом некоторые собравшиеся уверены, что пришли на согласованную акцию. Студентка Мария рассказала корреспонденту "Санкт-Петербург.ру", что не сомневалась, идти или нет: "Митинг согласованный, раз администрация не отправила ответное письмо в течение  трех суток. Я сторонница Алексея Навального, сторонница сменяемости власти. Безусловно, не могла закрыть глаза и не прийти на сегодняшний митинг".

    Также на акции уже замечен человек в маске президента РФ Владимира  Путина. Собравшиеся вокруг него скандируют "С днем рождения, мы готовы скинуться на билет в Гаагу!" Сегодня президенту РФ исполняется 65 лет.

    По оценке "Санкт-Петербург.ру" на Марсовом собралось уже более 50 полицейских и около 1,5 тыс. сторонников Навального. Среди собравшихся - депутат ЗакСа Максим Резник. При этом некоторые были задержаны задолго до того, как появились на Марсовом.

    Ранее сообщалось, что приложение «Красная кнопка», предназначенное для оповещения правозащитников о незаконном задержании полицейскими, находится под DDoS-атакой, сообщил в twitter его создатель Александр Литреев, добавив, что сервис продолжает работать. "Неизвестные злоумышленники пытаются максимально нагрузить сервис, чтобы тот не справился с нагрузкой. Личные данные пользователей в безопасности", — пояснил он "ОВД-Инфо".

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