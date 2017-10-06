На ЗСД меняется система оплаты и тарифы

С 1 ноября отменяется абонентская плата за использование транспондера на ЗСД, сообщает компания «Магистраль северной столицы».

Всем водителям, оплачивающим проезд транспондером, представится возможность выбрать использование устройства без абонентской платы с тарификацией согласно базовому тарифу.

Также можно будет выбрать одну из тарифных опций, которые предоставляют дополнительные скидки от базового тарифа 10% или 100%.

При этом для транспортных средств 3 и 4 классов вырастут базовые тарифы, применяемые при оплате наличными или банковской картой. Стоимость проезда одной тарифной зоны для 3 класса составит 150 рублей, для 4 класса – 200 рублей. Для мотоциклов и легковых машин (1 и 2 классы) тарифы остаются прежними.

В феврале из-за подорожания тарифов от ЗСД отказались 23 тысячи водителей. В итоге после сокращения на 10% трафик ЗСД составил около 207 тыс. автомобилей.

«Магистраль Северной столицы» отвечала за строительство и запуск ЗСД. Компания будет эксплуатировать трассу и собирать плату за проезд как минимум до 2042 года.