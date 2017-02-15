Из-за новых тарифов от ЗСД отказались 23 тысячи водителей

Западный скоростной диаметр (ЗСД) потерял почти 10% трафика после ввода тарифа на центральном участке, передает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу компании "Магистраль Северной столицы" (МСС).

"В основном приняли решение воспользоваться бесплатной альтернативой пользователи, совершающие оплату наличными. Для сравнения: среди автомобилистов, оплачивающих проезд транспондерами, снижение составило 2%", – уточнили представители МСС.

В компании отметили, что после изменения тарифов на ЗСД автомобилисты стали чаще приобретать транспондеры.

С 4 февраля центральный участок ЗСД стал платным. После этого дирекция изменила тарифные зоны всего Западного скоростного диаметра. Дорога была поделена на 5 ценовых зон.

Стоимость каждой из пяти зон составляет 60 рублей. До 4 февраля поток машин на ЗСД составлял около 230 тыс. машин в сутки, при пиковых нагрузках до 240 тыс. машин.

После сокращения на 10% трафик ЗСД составил около 207 тыс. автомобилей.

В 2016 году для пользователей транспондеров была запущена система Flow+, которая позволяет оплачивать поездку не по зонам, а от точки въезда на ЗСД до точки выезда.

"Магистраль Северной столицы» отвечала за строительство и запуск ЗСД. Компания будет эксплуатировать трассу и собирать плату за проезд как минимум до 2042 года.