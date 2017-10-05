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Справедливороссы заступились за «Уткину дачу»

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© Фото: Blog Fiesta

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Депутат ЗакСа Тихонова обратилась к КИОП с требованием принять срочные меры.

Депутат фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании Петербурга Надежда Тихонова потребовала от комитета по государственному контролю, охране и использованию памятников (КГИОП) принять меры против разрушения памятника федерального значения, дворянской усадьбы XVIII века «Уткина дача». Такое обращение депутат отправила на имя председателя комитета Сергея Макарова.

В своем письме Тихонова обращает внимание ведомства, что комплекс зданий находится в крайне неудовлетворительном состоянии: на стенах центрального особняка проявляются значительные трещины, штукатурка фасадов на отдельных участках обрушена, обнажена кирпичная кладка, часть деревянных конструкций уничтожена. При этом в здании не проводились противоаварийные работы, оно не было должным образом законсервировано.

Депутат требует предоставить информацию, проводилось ли инженерное обследование несущих конструкций здания и планируется ли проведение противоаварийных мероприятий для сохранения памятника. Паралментарий считает, что КГИОП должен включить эти работы в соответствующую адресную программу

«Уткина дача» -- бывшая усадьба Полторацких, памятник архитектуры федерального значения, расположенный на мысе у слияния рек Оккервиль и Охты. Она возведена в 1790 году по инициативе А.А.Полторацкой. Позднее была продана княгине Шаховской, которая вышла замуж за Василия Уткина, чье имя и стало ноарицательным для усадьбы.

В 1873 году здесь в присутствии императора Александра II была открыта Охтинская Мариинская богадельня для неизлечимо больных и увечных. В 1881 году Императорским человеколюбивым обществом в усадьбе был организован детский приют, деливший до 1882 года помещения с богадельней.

В 2012 года вице-губернатор Северной столицы Василий Кичеджи одобрил концепцию развития территории усадьбы Уткина дача - здесь должен был  разместиться филиал Музея городской скульптуры. В следующем году строительно-реставрационная группа компаний подготовила проект восстановления усадьбы по чертежам 1880 года, картинам и фотографиям, однако работы так и не были завершены.

В 2013 году архитекторы сообщали, что на реставрацию дачи понадобится не менее шести лет. 

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