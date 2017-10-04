"Полиция" избила "Каталонию" и на Дворцовой набережной (ФОТО)

В среду, 4 октября, в центре Петербурга активисты молодежного движения «Весна» инсценировали беспорядки в Каталонии и России.

От Марсова поля, где еще недавно можно было проводить митинги, по набережной бежали активисты с флагами России и Каталонии, которых преследовал "полицейский"

Фото: Давид Френкель

"Недавно мы увидели кадры, как испанские полицейские громили избирательные участки и избивали голосующих и протестующих. Насилие против голосующих людей в европейской стране не может не вызывать возмущение вне зависимости от отношения к идее независимости Каталонии, - сообщают активисты. - Но смотря на эти кадры мы не забываем, что в нашей стране полиция тоже применяет насилие к протестующим, а государство ограничивает граждан в праве выбирать".

Во время референдума в Испании, 1 октября, полиция и Гражданская гвардия силой закрывали избирательные участки на территории Каталонии. Полицейские применяли дубинки и слезоточивый газ. Всего в результате столкновений пострадало как минимум 844 человека.