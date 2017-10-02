По факту падения трапа в Пулково возбуждено три уголовных дела

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило три уголовных дела по факту обрушения трапа самолета в аэропорту Пулково, которое произошло в минувший четверг, 28 сентября.

Уголовные дела возбуждены по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), 293 УК РФ (Халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортных средств либо иного транспортного оборудования).

Подозреваемый по третьему делу начальник участка механических работ службы спецтранспорта компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», которая занимается обслуживанием аэропорта, отправлен под домашний арест. Задержанный отвечал за ремонт трапа.

Согласно материалам следствия, телескопический трап, с которого упали женщина и ребенок, неоднократно ремонтировался сотрудниками «Воздушных Ворот Северной Столицы». Следователи считают, что ремонт был выполнен некачественно, что привело к несчастному случаю.

Как сообщалось ранее, в результате инцидента с трапа самолета упали женщина с ее 1,5-годовалой внучкой. В настоящий момент ребенок находится в тяжелом состоянии.