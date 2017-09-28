В Пулково под пассажирами проломился трап самолета. По предварительным данным, на землю упала мать с ребенком. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

Женщина была с годовалым младенцем, они прилетели из Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Предположительно, трап был подан к самолету "Уральских авиалиний", сообщает "Дождь".

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

"К прибывшему из Москвы самолету был подан трап. При выходе пассажиров из самолета часть трапа оторвалось, в результате женщина с ребенком упали на землю. Оба получили повреждения, ребенок направлен в больницу", - уточнили в пресс-службе СК.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. "Фонтанка.ру" пишет, что госпитализировали и женщину, и ребенка - в городскую больницу №26 и в больницу имени Раухфуса.