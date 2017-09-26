Утром 27 сентября на Петербург вновь опустится туман

В среду, 27 сентября, в Северной столице будет облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу.

Как и прежде будет без осадков, ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер ожидается слабый и переменных направлений - 1-5 м/с.

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Температура воздуха ночью составит от +7 до +9 градусов, а днем +возрастет до +15 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало.

Туман горожане зафиксировали утром во вторник, 26 сентября. Ожидается, что в среду он будет слабее.

Фото: serebristaya_volchica / instagram.com