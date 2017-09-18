Петербург окутал туман (ФОТО)

Утром в понедельник, 18 сентября, Петербург окутал густой туман. Снимками погодного явления жители и гости города делятся в социальных сетях.

Если для одних туман – это повод сделать красивые фотографии, то для других стал большой проблемой. Так, утром на КАД грузовик столкнулся сразу с четырьмя автомобилями, заняв сразу несколько полос движения и образовав крупный затор.

Природное явление стало причиной сбоя работы аэропорта Пулково. Девять пассажирских самолетов, направлявшихся в аэропорт Петербурга, ушли на запасные аэродромы. Если в районе аэропорта туман сейчас рассеивается, то, судя по снимкам в инстаграме, в центре города сохраняется до сих пор. Туман также был виден в Московском районе, на Васильевском острове и в других районах Северной столицы.

Следом за туманами в город придут ливни и сильный ветер – такой прогноз дают синоптики. Температура воздуха сегодня не поднимется выше +14 градусов.

Фото: spb.now, daria_lynx, joyismytype, lydmilayaa, markova_evgenija, , niko_phstudio / instagram.com