Четыре рейса "ВИМ-Авиа" из Петербурга отменены

Авиакомпания "ВИМ-Авиа", которая сейчас испытывает большие денежные трудности, днем во вторник, 26 сентября, отменила четыре рейса из петербургского аэропорта Пулково, свидетельствуют данные онлайн-табло.

Отмены коснулись внутрироссийские и зарубежные рейсы. В полдень не вылетел рейс в Анталью. Отменен рейс на 14:00 в Москву, на 14:10 в Пекин и на 14:50 в Анталью. Кроме того, в "Пулково" также отменены рейсы авиакомпаний "Ираэро" в Барнаул, Red Wings в Симферополь, "РусЛайн" в Курск и "Атлас-Джет" в Стамбул.

Ранее в Ростуризме сообщили, что власти РФ обеспечат возврат на родину всех туристов, которые должны были лететь с отдыха авиакомпанией "ВИМ-Авиа". В полдень вторника, 26 сентября, стало известно, что в Ростуризме и "Турпомощи" проходят совещания с участием туроператоров – партнеров "ВИМ-Авиа", передает tourdom.ru.

Накануне вечером, 25 сентября, стало известно, что "ВИМ-Авиа" объявила о полном прекращении чартерных рейсов. Перевозчик планирует ввести внешнее антикризисное управление. В Росавиации заявили, что ведутся переговоры с другими компаниями о вывозе пассажиров. Прежде ведомство объявило о начале внеплановой проверки авиакомпании. По данным Генпрокуратуры, с января по август этого года 12% рейсов "ВИМ-Авиа" вылетели с задержкой более двух часов.



Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, заподозрив должностных лиц компании в "хищении денежных средств пассажиров путем обмана в особо крупном размере". В СК считают, что руководство авиакомпании знало о нехватке средств для закупки топлива и о невозможности выполнить свои обязательства перед пассажирами, однако продажа билетов продолжалась. Таким образом, "ВИМ-Авиа" могла получить "путем обмана денежные средства в размере свыше 1 млн рублей".