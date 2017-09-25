Во всех трамваях и троллейбусах Петербурга появится оплата проезда по банковским картам

«Горэлектротранс» Петербурга планирует сделать оплату по бесконтактным банковским картам и телефонам доступной на всех городских троллейбусах и трамваях, передает АБН.

«В планах на ближайшие годы — внедрить на всем подвижном составе такую технологию», — пояснили в «Горэлектротрансе».

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Сейчас оплатить проезд при помощи PayPass можно только на трамвайном маршруте №3, на троллейбусном маршруте №5 и на всем новом подвижном составе.

В трамваях №3 бесконтактная оплата появилась в июне 2015 года. Следом эта технология появилась и в троллейбусах №5.