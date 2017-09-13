  • 13 Сентябрь 2017
USD 14.09.2017 57.6679 +0.4023
USD ММВБ 21:17 57.82190  
EUR 14.09.2017 69.0977 +0.5508
EUR ММВБ 21:17 68.6980  
Нефть($) 13.09.2017 55.10 +1.59
Нефть(p) 13.09.2017 3177.50 +113.22

Проезд в метро Петербурга теперь можно оплатить картой «Мир»

Автор:


© Фото: rg.ru

Темы дня

Такой возможностью оборудованы «багажные» турникеты.

В петербургском метро ввели оплату за проезд бесконтактной картой«Мир», сообщает партнер проекта банк «Санкт-Петербург».

Держателям бесконтактных карт «Мир» стала доступна оплата проезда на всех 67 станциях gетербургского метрополитена. Для этого вида оплаты на каждой станции оборудованы «багажные» турникеты, расположенные слева и отмеченные надписью: «Оплачивайте проезд картой». Для прохода достаточно приложить карту, как обычный проездной билет, к считывающему устройству. Это позволяет пассажирам метро не тратить время на приобретение билетов, жетонов или пополнение транспортного приложения перед поездкой, не искать сумму под расчет или ожидать сдачу при покупке проездных в кассах – можно использовать свою бесконтактную банковскую карту, которой они ежедневно оплачивают покупки и услуги. Эта опция очень востребована у жителей города – ежемесячно по бесконтактным банковским картам в петербургском метро оплачиваются более 500 тыс. поездок.

Заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок: «Прием банковских карт национальной платежной системы «Мир» к оплате проезда в петербургском Метрополитене – долгожданное и значимое событие для сотрудников бюджетных организаций Санкт-Петербурга, поскольку популярность безналичных расчетов активно растет, а объем наличной денежной массы в целом снижается. Метрополитен – многолетний стратегический партнер Банка "Санкт-Петербург", а внедряемый проект – наш очередной и, я уверен, успешный совместный шаг в направлении развития современных технологий платежей в петербургской подземке».

Коммерческий директор АО «НСПК» (оператор платежной системы «Мир») Сергей Радченков: «Бесконтактная оплата становится более популярной в нашей стране: в августе текущего года 17,5% операций по банковским картам россиян были совершены бесконтактным способом. Кроме того, из всех бесконтактных операций по картам 4% платежей составляет именно оплата проезда в городском транспорте. Уверен, что новая услуга будет востребованной у жителей Петербурга, которые уже активно используют карту «Мир» в повседневных расчетах: в прошлом месяце петербуржцы совершили с помощью национальных карт более 560 тыс. операций в торговых терминалах»

Генеральный директор Uniteller Алексей Богаткин: «Метрополитен Санкт-Петербурга – первооткрыватель бесконтактной оплаты проезда в России и третье метро в мире, установившее считыватели бесконтактных банковских карт и мобильных устройств в турникеты в 2015 году. Uniteller выступил технологическим партнером в этом проекте. Подобная технология ранее была доступна только в Чикаго и Лондоне и на сегодняшний день остается востребованной для большинства мегаполисов. Сегодня Петербургский метрополитен в числе первых поддержал национальную платежную систему России и вместе с НСПК вновь пригласил Uniteller для разработки возможности оплаты бесконтактной картой «Мир». Все технологические решения выполняются собственными ресурсами компании, что для отечественного сегмента цифровых технологий беспрецедентно. Рынку, как национальному, так и международному дан сигнал о том, что заказать разработку сложных узкоспециализированных решений возможно теперь и в России».

«Мир» — национальная платежная система, на которую получают свои зарплаты сотрудники бюджетных учреждений. 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в сентябре

    Осень – не повод сидеть дома и грустить. Фестивали, парады, концерты – обо всем этом и многом другом «Санкт-Петербург.ру» расскажет в афише на сентябрь.

    читать далее →

    Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

    Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

    читать далее →

    Пять осенних фестивалей в Петербурге, которые нельзя пропустить

    Теплые деньки уже заканчиваются, но есть шанс ухватить уходящее лето за хвост, окунувшись в яркие и красочные фестивали, тем более Северной столице обещают еще немного солнца и хорошей погоды.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Секреты «тихой» охоты: памятка грибникам

    Как вдоволь нагуляться по лесу, принести домой хороший грибной улов и при этом не заблудиться и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.09.17
    Клиника «Мать и дитя» в Санкт-Петербурге: 100 000 счастливых людей
    13.09.17
    Все для вашего удобства: точка SPOT на М. Жукова
    12.09.17
    Остекление лоджий в Санкт-Петербурге: широкий спектр предложений
    11.09.17
    Регистрация на сайте знакомств может стать успешным началом романтических отношений
    07.09.17
    Получение лицензии Роспотребнадзора на источники ионизирующего излучения в Санкт-Петербурге
    07.09.17
    Что включает в себя качественный сервис по ремонту стиральных машин
    07.09.17
    Продажа вторичного жилья в Петербурге: обзор предложений
    06.09.17
    Гуардамар-дель-Сегура — обзор города

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram