Проезд в метро Петербурга теперь можно оплатить картой «Мир»

В петербургском метро ввели оплату за проезд бесконтактной картой«Мир», сообщает партнер проекта банк «Санкт-Петербург».

Держателям бесконтактных карт «Мир» стала доступна оплата проезда на всех 67 станциях gетербургского метрополитена. Для этого вида оплаты на каждой станции оборудованы «багажные» турникеты, расположенные слева и отмеченные надписью: «Оплачивайте проезд картой». Для прохода достаточно приложить карту, как обычный проездной билет, к считывающему устройству. Это позволяет пассажирам метро не тратить время на приобретение билетов, жетонов или пополнение транспортного приложения перед поездкой, не искать сумму под расчет или ожидать сдачу при покупке проездных в кассах – можно использовать свою бесконтактную банковскую карту, которой они ежедневно оплачивают покупки и услуги. Эта опция очень востребована у жителей города – ежемесячно по бесконтактным банковским картам в петербургском метро оплачиваются более 500 тыс. поездок.

Заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок: «Прием банковских карт национальной платежной системы «Мир» к оплате проезда в петербургском Метрополитене – долгожданное и значимое событие для сотрудников бюджетных организаций Санкт-Петербурга, поскольку популярность безналичных расчетов активно растет, а объем наличной денежной массы в целом снижается. Метрополитен – многолетний стратегический партнер Банка "Санкт-Петербург", а внедряемый проект – наш очередной и, я уверен, успешный совместный шаг в направлении развития современных технологий платежей в петербургской подземке».

Коммерческий директор АО «НСПК» (оператор платежной системы «Мир») Сергей Радченков: «Бесконтактная оплата становится более популярной в нашей стране: в августе текущего года 17,5% операций по банковским картам россиян были совершены бесконтактным способом. Кроме того, из всех бесконтактных операций по картам 4% платежей составляет именно оплата проезда в городском транспорте. Уверен, что новая услуга будет востребованной у жителей Петербурга, которые уже активно используют карту «Мир» в повседневных расчетах: в прошлом месяце петербуржцы совершили с помощью национальных карт более 560 тыс. операций в торговых терминалах»

Генеральный директор Uniteller Алексей Богаткин: «Метрополитен Санкт-Петербурга – первооткрыватель бесконтактной оплаты проезда в России и третье метро в мире, установившее считыватели бесконтактных банковских карт и мобильных устройств в турникеты в 2015 году. Uniteller выступил технологическим партнером в этом проекте. Подобная технология ранее была доступна только в Чикаго и Лондоне и на сегодняшний день остается востребованной для большинства мегаполисов. Сегодня Петербургский метрополитен в числе первых поддержал национальную платежную систему России и вместе с НСПК вновь пригласил Uniteller для разработки возможности оплаты бесконтактной картой «Мир». Все технологические решения выполняются собственными ресурсами компании, что для отечественного сегмента цифровых технологий беспрецедентно. Рынку, как национальному, так и международному дан сигнал о том, что заказать разработку сложных узкоспециализированных решений возможно теперь и в России».

«Мир» — национальная платежная система, на которую получают свои зарплаты сотрудники бюджетных учреждений.