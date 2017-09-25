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Смольный отказал в установке надгробного памятника художнику Врубелю

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могила художника Врубеля
© Фото: anmazarin / Wikimapia

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Требуется проведение дорогостоящей экспертизы.

Комитет по охране памятников Петербурга (КГИОП) не выдал разрешение на установку надгробной скульптуры художника Михаила Врубеля и его супруги оперной певицы Надежды Забелы-Врубель на Новодевичьем кладбище Северной столицы.

Установить изваяние на могиле художника и его жены планировали 25 сентября. Однако, по словам представителей центра "Помним всех поименно", КГИОП "в нарушение ранее достигнутых договоренностей внес предостережение о том, что установка памятника принесёт вред объекту", передает "Фонтанка".

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При этом в КГИО заявили что могила Врубеля – объект культурного наследия федерального значения - установка надгробия там возможна лишь после согласования акта по результатам историко-культурной экспертизы, которая должна обосновать возможность таких работ. Такой экспертизы, как сообщили в комитете Смольного, проведено не было.

В "Помним всех поименно" изданию сообщили, что стоимость такой экспертизы может в несколько раз превысить расходы на установку самой скульптуры, которая стоит 350 тыс. рублей.

В понедельник, 25 сентября, открытие памятника все же состоялось, но не на Новодевичьем кладбище, а в мастерской искусственного камня Эдуарда Гуцко на набережной Обводного канала.

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