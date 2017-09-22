Глава фонда «Традиции и новаторство» Нельсон Афиан: Скульптору приходится становиться бизнесменом

«В США каждый сам выбирает, на что жертвовать деньги»

Что представляет из себя ваш фонд «Традиции и Новаторство»?

- Поскольку я в большей мере занимаюсь творческими работами, чем заказными, то это заставило меня создать структуру, которая на юридической основе могла бы взаимодействовать с государственными институтами. Наш фонд занимается социально-значимыми, общественными проектами. Это не коммерческая история, где тебе говорят: «Сделай так и никак иначе», а художественные и творческие решения на тему спорта, религии, военно-патриотической скульптуры, истории – то, что можно воплощать при взаимодействии с частными и государственными структурами.

Фонд был учрежден под два конкретных проекта, чтобы средства поступали не на частный банковский счет, а на официальной юридической основе с льготным налогообложением – чтобы все было максимально прозрачно, и государственная структура, взаимодействуя с нами, видела, что мы серьезная организация, которая занимается своим делом.

Вы четыре года прожили в США. Расскажите о вашем опыте работы в этой стране.

- Я преподавал скульптуру, рисунок, 3D-графику, занимался большим мемориалом памяти жертв геноцида, проектами для Русской церкви, параллельно делал графические работы. Довольно хорошо удалось освоить технологию бронзолитья, занимался ювелирным делом. Это очень большой опыт, который позволил мне овладеть этими ремеслами, технологиями и попытаться внедрить их и развивать в России.

Вернувшись в Петербург, я принял участие в различных конкурсах. Одержав победу в конкурсе на памятник Андрею Ивановичу Штакеншнейдеру, получив ходатайство и решение художественного совета города для реализации проекта «Солдат с девочкой», я понял, что должен находиться здесь, чтобы все эти вопросы решать. Возвращение в США теперь казалось мне безразличным, ведь главное для меня – это творчество.

Мемориал памяти жертв геноцида. Фото: vk.com/nelsonafianartstudios

Как в США происходит взаимодействие молодых скульпторов и государства?

- Там есть общий реестр данных НКО. Бизнес-структура, которая желает облегчить свое налогообложение, обращается туда и на свое усмотрение выбирает ту сферу, куда бы она хотела направить деньги на благо государству - на борьбу с раком, на помощь голодающим, на развитие спорта, на поддержку культуры. Далее она выбирает, куда именно вложить деньги, какой проект поддержать, внутри конкретной ниши из реестра. В целом это потрясающая система, которая несет успех всем сторонам.

Вторая история с возможностями для искусства – это то, что закон предусматривает направлять порядка 5-7% средств от любого строящегося комплекса на благоустройство ландшафта в виде предметов искусства. Как в итоге это выглядит – это уже совсем другой вопрос: вместо скульптуры вы очень часто можете увидеть просто силуэт или фигуру, вырезанные из стали, или сегменты цепей размером 1 к 500.

Чем отличается ситуация в России, Петербурге?

- Неотлаженость механизмов - они не могут позволить, чтобы какая-то бизнес-структура на свое усмотрение направила бы средства в какой-либо сегмент развития. Видимо, нужно на законодательном уровне внедрять такие возможности. Мы все-таки молодое демократическое государство и нужно брать у других стран только самое лучшее, чтобы наши граждане жили наидостойнейшим образом и имелись бы все возможности взаимодействия. Надеюсь, что этот вопрос решается и решится в конце концов.

Композиция «Вечный Огонь» в память о жертвах Холокоста. Фото: vk.com/nelsonafianartstudios

«Поддержка дилетантства - соучастие в лжеискусстве»

Чего не хватает молодым скульпторам в Петербурге, чтобы воплощать свои идеи в жизнь?

- Были бы идеи. Если говорить о базовых составляющих профессии (не о тонких материях высшего порядка), то нужно, чтобы у заказчиков было понимание, что скульптура и искусство - это не снеговиков делать. Это работа над образом, где скульптор должен иметь как минимум диплом о высшем профессиональном художественном образовании, иметь отличия в учебе, должен быть как минимум членом Союза художников, иметь глубокие творческие работы. На уровне генома. Если этого нет, то этим заниматься не надо, а поддержка дилетантства становится соучастием в лжеискусстве. Я за поддержку слабых, но не за то, чтобы на взаимодействии и схеме отмывания средств деградировать. Это касается, пожалуй, всех сфер деятельности.

Все должно быть как в спорте или в музыке, если ты не можешь поднять 250 кг, ты не будешь победителем. Как бы финансово заманчиво это ни звучало. Если не умеешь играть на скрипке, за тебя не выйдет на сцену другой человек. Почему современное искусство настолько потеряло лицо и плюет на зрителя?

То есть не хватает идей? Или есть и другие трудности?

- Практика показывает, что реализация больших проектов сегодня - это не вопрос гениальности проекта, а вопрос финансов и поддержки. Деньги находятся на развлечения, увеселительные мероприятия. К примеру, мой проект «Олимпиада» – это проект развития спорта, здоровья, ландшафтного дизайна и выражение глобальных идей, однако пока он не может быть реализован из-за отсутствия финансирования со стороны государства или бизнес-структур.

Военно-историческая работа «Сила России - Снаряд Мира». Фото: vk.com/nelsonafianartstudios

Какие еще ваши проекты, помимо «Олимпиады», пока не реализованы?

- Их очень много. Это проекты и на военно-патриотическую тему, к примеру – «Солдат с девочкой», для реализации которого уже выделили землю в городе, но средств найти никак не можем. Надеюсь, что подключившийся Совет ветеранов Петербурга, фонд «Аллея российской славы» и фонд «Здоровье нации» смогут нам помочь. Это и проект «Сила России», который олицетворяет мощь нашей армии, готовой ринуться в любую точку мира для защиты своих рубежей. Проект «Крик войны» о бессмысленности жертв сражений. На них денег нет, при том что выделяются подчас безумные средства на реставрационные работы, чтобы замазать швы, что-то подкрасить краской.

Очень много сил уже потрачено, чтобы добиться реализации проекта «Олимпиада» - семи фигур бегущих атлетов. Это своего рода ковчег с генотипами всех человеческих отличий, где каждая из семи фигур индивидуальна и не похожа на другую: отличается азиат от англичанина, грек от славянина, темнокожий от немца. Проект получил поддержку Всероссийского общества охраны памятников, фонда музыкального фестиваля «Дворцы Санкт Петербурга», фонда «Алея российской Славы», фонда «Честь и достоинство», Российской академии художеств, комитета по спорту Смольного, Министерства спорта России, Федерации тяжелой атлетики и Федерации гиревого спорта Петербурга, а в финансовом плане туго.

«Солдат с девочкой». Фото: vk.com/nelsonafianartstudios

Как сейчас складывается ситуация с проектом «Олимпиада»?

- С моими коллегами мы были на приеме у зампредседателя комитета по градостроительству и архитектуре Ларисы Канунниковой, которая объяснила нам, что средств на проект нет. Она подтвердила, что в городе не хватает памятников, ситуация печальная. С ее стороны было предложено рассмотреть несколько точек в городе, но мы склонны думать, что было бы здорово органически связать невероятно красивый стадион на Крестовском и скульптуру. Нам было объяснено, что на данный момент у этого комплекса нет хозяина, что даже футбольный клуб «Зенит» отказался принять на себя ответственность, чтобы вести все дела, связанные с надлежащим уходом за стадионом, – это очень дорогое дело.

Также у нас была встреча в комитете по культуре с его председателем Константином Сухенко и начальником отдела культурно-исторического наследия Юлией Филипповой, которые высоко оценили эти проекты, но также объяснили сложности, связанные с отсутствием финансирования.

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При этом программа по развитию регионов, озвученная министром культуры Владимиром Мединским, остается только на словах. Мы живем в культурной столице, мы должны творить только самое лучшее. Замыслы есть, а ничего не происходит – никакие финансы получить от министерства невозможно. Те проекты, которые им предоставляются, отклоняются, так как это не входит в их планы. А какие у них могут быть планы? Работа чиновников, она не совсем творческая. Залог успеха – это когда заказчик обращается к профессионалу. Как сказал Стив Джобс: «Мы нанимаем профессионалов не для того чтобы говорить им, что делать, а для того, чтобы делать то, что они говорят нам».

Проект скульптуры «Олимпиада». Фото: из личного архива Нельсона Афиан

«Скульптура – это дорогостоящее удовольствие»

Должен ли вообще творец становиться бизнесменом, занимаясь постоянным поиском средств?

- С одной стороны, должен, а с другой стороны - нет. У меня есть много бизнес-планов, которые позволили бы мне творить на благо страны, но для их реализации тоже нужны средства. Это заколдованный круг. Ожидание финансирования от государства может занять очень много времени. Но именно представители финансовой сферы и бизнеса должны обращаться с просьбой принять участите в том или ином проекте, чтобы быть причастными к облику города, истории. Это и рекламой им станет, в конце концов.

Как преодолеть этот путь от идеи к ее реализации, чтобы это было выгодно как государству, так и скульптору?

- Хочется, чтобы руководство страны и города ценило своих интеллигентов и поддерживало их. Именно люди искусства создают лицо нации, потенциал, силу, историю. Хочется, чтобы чиновники понимали это. Можно долго ходить по их кабинетам, и оставаться без внимания. Я уверен, что если бы состоялся диалог с лидерами страны, то вопрос был бы решен абсолютно однозначно и легко. Но чтобы попасть к ним, ты должен пройти все эти формальности, на которые, к сожалению, уходят годы. Важно понимать, что вложение средств в скульптуру – это мудрое инвестирование. Оно не обесценивается, а, наоборот, обретает ценность. Есть цена, есть ценность, а есть и бесценное. Скульптура подходит именно под третье определение, которое оставляет эпоха.

Проект скульптуры «Олимпиада». Фото: из личного архива Нельсона Афиан

Как простые граждане могут помочь молодым скульпторам воплотить их идеи в жизнь? Петиции, акции, привлечение известных людей?

- Каждый может помочь в создании памятника своими перечислениями и пожертвованиями. Собирать какие-то письма поддержки и отправлять их чиновникам – тоже хороший вариант. Но скульптура – это дорогостоящее удовольствие. Проект «Олимпиада» поддерживают очень много людей, но сколько они могут дать, какую сумму, чтобы собрать в итоге сто млн рублей? Это не просто памятник. Тут каждая из семи фигур должна быть размером с Давида Микеланджело. Здесь должна быть задействована целая индустрия, чтобы внедрить мой опыт, технологии, осуществить новое слово в мире скульптуры и создать нечто уникальное. Нужна поддержка государства или представителей бизнеса - тех, кто любит свой город, отечество, искусство.