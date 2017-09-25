В Кронштадте появится новое шоссе

В следующем году начнется проектирование Цитадельского шоссе, которое станет дублером Кронштадтского, заявил глава района Олег Довганюк. Ожидается, что новое шоссе позволит снизить транспортную нагрузку в дни парада ВМФ.

Помимо этого, в октябре 2017 года плановый ремонт начнется и на Кронштадтском шоссе. Его отремонтируют на всей протяженности.

Кроме того, на совещании в Кронштадтском районе чиновники обсудили открытие филиала подмосковного парка «Патриот», который планируется разместить в Кронштадте. Было принято решение, что кроме военно-морского кластера, в кронштадтском «Патриоте» появятся сухопутный и военно-воздушный кластеры.

Ранее 30 июля, в День ВМФ, в Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад. Из-за большого наплыва людей на КАД в районе Кронштадта образовалась большая пробка.