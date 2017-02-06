Минобороны построит в Кронштадте парк «Патриот»

Минобороны планирует построить в Кронштадте парк «Патриот», который должен стать филиалом одноименного парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ в Подмосковье. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа Игорь Мугинов

По его словам, на площадях Кронштадтского адмиралтейства будет создана зоны береговых войск, морской пехоты, поисковых и аварийно-спасательных сил, подводных и противодиверсионных сил и средств. Также на территории парка появятся тренажерные комплексы, на которых в том числе будут проводиться мероприятия по боевой подготовке, передает "Фонтанка".

Мугинов также отметил, что в будущем Кронштадт может стать местом проведения действующих выставок предприятий военно-промышленного комплекса.

Ранее о планах строительства подобного парка в Кронштадте говорил министр обороны Сергей Шойгу. Позже стало известно, что аналогичный проект разработан в Севастополе. Там парк должен был разместиться возле горы Гасфорта, на участке, арендуемом байк-клубом «Ночные волки».

В субботу, 4 февраля, официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ведомство решило отказаться от строительства парка в Крыму, чем вызвал негодование главы байк-клуба Александра «Хирурга» Залдостанова.