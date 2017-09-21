Клоуны выступят в трамвае №3

В пятницу, 22 сентября, в полдень на трамвайном маршруте №3 в Петербурге выступят артисты театра "МимИГРАнты" и клоун Валерий Кефта.
Артисты проведут конкурсы для пассажиров на знание 110-летней истории петербургского трамвая - за победу в викторине победители получат памятные подарки от "Горэлектротранса".
Трамвай проследует по маршруту "Площадь Репина" - "Площадь Ленина" - "Площадь Репина".
Всемирный день без автомобиля отмечается 22 сентября. В этот день Петербург также присоединится к всероссийской акции "На работу на велосипеде", о которой "Санкт-Петербург.ру" сообщал ранее.