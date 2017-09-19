Петербуржцы отправятся на работу на велосипеде

В пятницу, 22 сентября, в Петербурге в 10-й раз пройдет всероссийская акция «На работу на велосипеде». Ее участники смогут получить бесплатные сувениры.

Велосипедистам предлагают отправиться к одной из трех «энергетических точек» у ресторанов Marketplace, которые расположены на Невском, 24, Невском, 92 и 7 линии В.О., 34/2. На них участники акции смогут сфотографироваться и получить сувениры от партнеров акции.

В этот день на велосипед садятся не только студенты, а бизнесмены, актеры, музыканты, руководители. В числе гостей, которые примут участие в акции: художник Стас Багс, певица Евгения Зима, клоун театра «Лицедеи» и «Cirque du Soleil» Валерий Кефт, генеральный директор сети гостиниц “Невский берег” Валерий Пантелеймонов, музыкант Антон Боярских.

Также в массовом заезде примут участие члены женского велоклуба Electra Angels — увлеченные адепты стиля пин-ап, которые считают, что велосипед — это не только удобно, но и красиво. К ним присоединятся актеры театра эстрады им. Аркадия Райкина, актриса театра им. Ленсовета Лаура Пицхелаури. На площадках на Невском, 24 и Невском, 92 актеры устроят перфоманс на велосипедах начала XX века в стиле немого кино.

"Энергетические точки" откроются в 8:30 и продолжат работу до тех пор, пока не кончатся сумки с подарками.

Подробности на официальном сайте акции и в группе "ВКонтакте".