В российских аэропортах начали измерять температуру туристов из Турции

В аэропортах России начали с помощью тепловизоров контролировать температуру тела у туристов, вернувшихся из Турции. Такие меры приняты для противодействия распространению вируса Коксаки на территории РФ, передают Известия.

Температурящих россиян ожидает медицинское обследование. Кого считать заболевшим, будет решать ответственный сотрудник Роспотребнадзора. Он же будет принимать решения о том, кому положен карантин и на какой срок.

В аэропорту «Домодедово» сообщают, что имеют все необходимое, чтобы содействовать Роспотребнадзору в проведении карантинных мер. Остальные аэропорты России еще не прокомментировали измерение температуры.

Минздрав уже разослал в регионы РФ памятку, которая содержит информацию по энтеровирусной инфекции для населения. Согласно ней, при заболевании состояние человека резко ухудшается. Температура поднимается до 40 градусов и сильно болит голова. Наблюдается головокружение, рвота, боли в животе и спине, судорожный синдром. Больной жалуется на воспаление слизистых ротоглотки и верхних дыхательных путей.

Ранее в СМИ появлялась информация о первом заболевшем вирусом Коксаки в Москве.