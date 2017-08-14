На юго-востоке КАД на неделю перекроют две полосы движения

С понедельника, 14 августа, на неделю, до 21 августа, в связи с ремонтом дорожного полотна на участке КАД от развязки на пересечении с проспектом Обуховской Обороны до развязки на пересечении с Октябрьской набережной перекроют две полосы движения. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Для движения автомобилей закроют первую и вторую полосы, по третьей и четвертой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Генеральный подрядчик ремонтных работ - ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

Кроме того, на развязке КАД с проспектами Культуры и Энгельса перекрыли первую полосу движения. По второй и третьей полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.