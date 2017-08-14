На развязке КАД с проспектами Культуры и Энгельса перекрыли полосу движения

С понедельника по субботу, с 14 по 19 августа, в связи с ремонтом проезжей части будет закрыта первая полоса на развязке КАД с проспектами с проспектом Культуры и проспектом Энгельса. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По второй и третьей полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Установлены временные дорожные знаки, а также направляющие стрелки со световой индикацией.

Генеральный подрядчик ремонта дорожного покрытия - ООО «Техносфера».