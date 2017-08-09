МО «Морской» закупает спиннеры

В Петербурге муниципальный округ «Морской» планиурет закупить модные игрушки спиннеры. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Администрация «Морского» планирует использовать спиннеры в качестве подарков на празднике «День нашего двора». В документах сказано, что всего планируется закупить 70 игрушек розового, синего и зеленого цвета. Общая стоимость закупки составит более 7 тыс. рублей.

Поставить товар победитель конкурса должен будет не позднее 22 сентября.

Ранее Роскомнадзор пообещал проверить воздействие спиннеров на здоровье детей. Уже сейчас ведомство рекомендует родителям не покупать спиннеры с рук, так как они могут быть изготовлены из материала, не отвечающего обязательным требованиям. При покупке спиннеров следует обратить внимание на посторонний резкий химический запах и повышенный шум.

Спиннер – это прибор, имеющий одну ось и сохраняющий свое положение постоянно. Пользователь держит пальцами за внутреннюю, неподвижную, часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска достаточно легкого касания пальцем.