Роспотребнодзор проверит воздействие спиннеров на здоровье детей. Интерес к ним связан с тревогой родительского и преподавательского сообщества, говорится на официальном сайте ведомства.

Родителям рекомендуют не покупать спиннеры с рук, так как они могут быть изготовлены из материала, не отвечающего обязательным требованиям. При покупке спиннеров следует обратить внимание на посторонний резкий химический запах и повышенный шум.

"Если с игрушкой играют дети, следует периодически проверять игрушку на наличие сломанных частей; спиннеры со светящимися элементами и с часовыми батарейками должны использоваться детьми дошкольного возраста под присмотром взрослых во избежание проглатывания или попадания в носовые ходы мелких деталей", - отмечают специалисты.

Спиннер – это прибор, имеющий одну ось и сохраняющий свое положение постоянно. Пользователь держит пальцами за внутреннюю, неподвижную, часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска достаточно легкого касания пальцем.