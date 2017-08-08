Поросший мхом дом в Адмиралтейском районе прошел повторную проверку

Специалисты Государственной жилищной инспекции Петербурга (ГЖИ) провели повторную проверку двух домов Адмиралтейского района, фасады которых в начале этого года находились в плохом состоянии.

Во время инспекции зимой было обнаружено, что на доме № 5А на Перекопской улице разрушается карниз. За состоянием здания следит управляющая компания ООО "Стилес".

Эта же компания следит за фасадом дома 25А на Псковской улице, на стенах которого был обнаружен мох и плесень. Растительность захватила дом со стороны внутреннего двора.

УК "Стилес" получила предписание исправить недочеты. В ходе летней проверки ГЖИ убедилась, что работы были выполнены.