В Петербурге суд взыскал 10 тыс. рублей с активистки в пользу оскорбившегося начальника ГЖИ

Невский районный суд Севернйо столицы взыскал 10 тыс. рублей с местной активистки Марины Мачневой в пользу начальника ГЖИ Владимира Зябко за видеосъемку приема граждан и комментарий в соцсети, передает ко «Росбалт».

«Исковые требования Зябко удовлетворить — обязать Мачневу удалить видеозапись из сети интернет и удалить комментарий. <…> Запретить дальнейшее распространение видеозаписи и взыскать компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей», — огласила решение судья Галина Карева.

В ходе заседания представитель истца заявил, что любой работник органа исполнительной власти, по его мнению, «имеет право на защиту своего изображения». В свою очередь представитель ответчика отметила «очевидность публичного интереса» действий Мачневой. «Поскольку видеосъемка была сделана на работе и в рабочее время, абсолютно однозначно, что у ответчицы имелось право на публикацию ролика», — заявила юрист Дарья Сухих.

Ранее начальник ГЖИ Петербурга Зябко подал иск к координатору проекта «Наблюдаем за ЖКХ» Мачневой. Причина - видеосъемка в ходе приема граждан, которая была опубликована в сети, а также нелицеприятный комментарии Мачневой.

Изначально истец требовал от Мачневой компенсацию морального вреда на сумму 1 млн рублей.