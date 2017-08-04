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В Смольном предлагают за год построить узкоколейку из Славянки в Купчино

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© Фото: Tsarselo.ru

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С таким предложением выступил вице-губернатор Константин Серов.

Вице-губернатор Северной столицы Константин Серов предложил построить в Пушкинском районе узкоколейную железную дорогу, которая соединит новый микрорайон «Славянка» с Купчино, сообщает пресс-служба Смольного.

Серов считает, что проект узкоколейки можно реализовать за один год. По его словам, он сможет стать альтернативой легкорельсовому трамваю, который появится не раньше 2025 года.

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Вице-губернатор уточнил, что строительство узкоколейки не отменяет запуска скоростных трамваев. По его словам, Смольный готов рассматривать любые варианты решения транспортных проблем жителей Славянки.

Новый жилой микрорайон «Славянка», считается одной из самых проблемных с транспортной точки зрения точек на юге Петербурга. Его жители добираются в город по перегруженному Московскому шоссе. 

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