Линии скоростных трамваев до Шушар и Колпино обойдутся городу в 52 млрд рублей

Смольный согласовал концепции двух проектов линий скоростного трамвая. Однаиз них будет проходить от Купчино до Шушар через Славянку, другая — от станции метро «Южная» до Колпино. Общая стоимость линий превысит 50 млрд рублей, сообщают в администрации города.

Проект будут реализовывать поэтапно. На первом этапе планируется построить линию скоростного трамвая от станции метро «Купчино» через микрорайон Славянка в Шушары протяженностью десять километров и закупить десять трамваев. На втором этапе будет создана линия в Славянку длиной 11 километров и куплено 12 трамваев. Общие вложения средств в эту линию составят 31,5 млрд рублей.

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Линия скоростного транспорта по маршруту от станции «Южная» до Колпино обойдется дешевле - в 20,6 млрд рублей. За эти средства будут построены трамвайная линия длиной 13,5 километров, а также трамвайное депо и закуплены 22 единицы подвижного состава.

Планируется, что по новым линиям добраться от Колпино до станции метро «Южная» можно будет за полчаса, а от Купчино до Славянки за 40 минут.