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В Петербурге заблокировали 23 сайта по продаже алкоголя

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© Фото: AnySports.tv

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Купить спиртное с помощью них могли и несовершеннолетние.

Прокуратура Кронштадта через суд заблокировала доступ к сайтам, которые позволяли всем желающим купить алкоголь через интернет, сообщают в городской прокуратуре.

Сотрудники прокуратуры Кронштадта нашли 23 онлайн-магазина по незаконной продаже спиртного. Купить с помощью них алкоголь мог любой несовершеннолетний. В настоящий момент доступ к этим сайтам заблокирован.

По закону «О продаже товаров дистанционным способом» алкоголь не подлежит продаже через интернет. Тем, кто нарушит этот запрет, грозят штрафы. Для граждан они составят от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.

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