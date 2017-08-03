В Петербурге заблокировали 23 сайта по продаже алкоголя

Прокуратура Кронштадта через суд заблокировала доступ к сайтам, которые позволяли всем желающим купить алкоголь через интернет, сообщают в городской прокуратуре.

Сотрудники прокуратуры Кронштадта нашли 23 онлайн-магазина по незаконной продаже спиртного. Купить с помощью них алкоголь мог любой несовершеннолетний. В настоящий момент доступ к этим сайтам заблокирован.

По закону «О продаже товаров дистанционным способом» алкоголь не подлежит продаже через интернет. Тем, кто нарушит этот запрет, грозят штрафы. Для граждан они составят от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.