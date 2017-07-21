Госдума запретила продавать алкоголь через интернет

Государственная дума РФ в третьем и окончательном чтении приняла закон о запрете дистанционной продажи алкоголя в России через интернет.

Тем, кто нарушит этот запрет, грозят штрафы. Для граждан они составят от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.

Кроме того, закон запрещает производить алкогольные энергетики, в которых содержанием спирта менее 15% и добавлены тонизирующие вещества. Изготавливать такие напитки в России можно будет только для экспорта.

Также отныне запрещено перевозить немаркированный алкоголь, если его объем превышает 10 литров на человека. Кроме того, уточняется процедура розничной продажи алкогольной продукции на бортах самолетов.