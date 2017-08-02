В Петербурге прошел пикет в поддержку журналиста "Новой газеты" Али Феруза

В среду, 2 августа, в Петербурге прошел одиночный пикет в защиту журналиста "Новой газеты" Али Феруза. У Дома журналистов на Невском проспекте, 70 с плакатом стоял активист и в прошлом журналист Борис Конаков.

По его словам, поддержать журналиста "Новой" должны не только коллеги по цеху. "На пикеты должны выходить и представители Узбекистана, а также любых других сообществ, которые он представляет. Здесь у него друзья, работа – здесь его дом. Люди не бегут оттуда, где им хорошо", - рассказал активист "Санкт-Петерубрг.ру".

Фото: Борис Конаков

По словам Конакова, за время его пикета мимо него дважды проезжали полицейские, но не стали вмешиваться.

Активист также сообщил, что запустил флешмоб #освободиали в поддержку журналиста «Новой газеты» и в поддержку свободы слова. Под этим тегом желающие могут выкладывать свое мнение о ситуации с Али и с журналистикой в России в частности.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы постановил выдворить Али Феруза из России. Он является гражданином Узбекистана, утром 1 августа его задержали в Москве за нарушение миграционного законодательства. Корреспондент работает в "Новой газете" с 2016 года, он вырос на Алтае и после окончания школы уехал в Узбекистан. Впоследствии он покинул эту страну, поскольку его пытались завербовать местные спецслужбы.

В среду, 2 августа, стало известно, что Худоберди Нурматов (настоящее имя журналиста) пытался покончить с собой.