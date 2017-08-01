В Петербурге пробка на КАД растянулась на 12 километров

Днем во вторник, 1 августа, в юго-восточной части КАД образовалась пробка длиной более 12 километров, передает сервис «Яндекс. Пробки».

Движение автомобилей затруднено по внутреннему кольцу КАД от Ленинградской улицы до виадука над железной дорогой. Средняя скорость движения на этом участке составляет 7 км/ч.

Несколько часов назад сообщалось, что в Петербурге пробки есть и на Мурманском шоссе, Володарском мосту и на Октябрьской набережной.

Ранее ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщил, что перекроет на месяц внутреннее кольцо КАД. Ограничения введут в районе моста через Большую Охту. Сообщалось, что работы начнутся 1 августа с Беляевского моста.