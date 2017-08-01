КАД и Народная улица встали в пробках из-за ремонта дорог

С 8:00 вторник, 1 августа, на КАД и на Народной улице в Невском районе Северной столицы образовались большие пробки. Затор на кольцевой автомагистрали составил семь километров, а на Народной – три километра, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Причина заторов – ремонт дорожного покрытия.

На внутреннем кольце автомобильный затор увеличивается - скорость потока машин там не превышает семь километров в час. Проблемы появились и на вантовом мосту - там затор начинается от Обухово.

Пробки этим утром также есть и на Мурманском шоссе, Володарском мосту и на Октябрьской набережной. Там скорость потока машин не больше пяти километров в час.