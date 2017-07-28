В Петербурге закрыли доступ к мощам Николая Чудотворца

В Александро-Невской лавре Петербурга в пятницу, 28 июля, прекратили доступ к мощам Николая Чудотворца. Часть верующих не рассчитывали на столь ранее закрытие прохода и прибыли прикоснуться к святыне.

Несколько человек специально приехали из Ленобласти, поскольку, по их словам, в местной прессе сообщалось, что доступ к мощам будет открыт до 18:00 пятницы.

«Мы специально приехали сегодня в четыре утра, но к мощам уже не пускают», — передает «Росбалт» слова одной из посетительниц лавры.

Тем временем в Александро-Невскую лавру прибыл патриарх Кирилл. В сопровождении охраны он поднялся по ступенькам собора, где его встретили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров. Они подарили ему цветы, после чего началась божественная литургия.

Мощи Николая Чудотворца находились на территории России с 21 мая. В Москве в Храме Христа Спасителя за 53 дня мощам поклонились 1,8 млн человек. В Северной столице, по информации организаторов, мощам поклонилось около полумиллиона человек.

Эти мощи 930 лет не покидали папскую базилику в Бари. Приезд святыни в Москву и Петербург стал возможен благодаря договоренности Патриарха Кирилла и Папы римского Франциска.