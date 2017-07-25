Ставший миллиардером научный руководитель Путина пригрозил СМИ

Ректор Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, состояние которого, по данным «Ведомостей», превысило миллиард долларов, разослал в редакции петербургских изданий письма. В них он предупреждает СМИ о преследованиях за публикации о нем.

«В течение последнего года в ряде СМИ федерального и регионального значения были опубликованы так называемые "журналистские расследования", целью которых являлся я, возглавляемый мной Горный университет, моя частная жизнь, семья.

Под удар намеренно ставилась не только моя репутация как законопослушного гражданина, ректора Горного университета, имеющего широкие международные связи и уважение в профессиональной среде в России и за рубежом, но и, что особенно низко, использовались "факты" из частной жизни моей семьи, не имеющие ничего общего с реальностью.

Тональность подаваемых материалов, масштаб искажённых данных, использованных в них, превышает рамки журналисткой этики. Всё это прямо указывает на откровенно заказной характер таких "журналистских расследований", не имеющих ничего общего с профессиональным объективным журналистским подходом, исключающим предвзятость в подаче материалов.

Количество таких "материалов" СМИ, слепленных из слухов и домыслов, давно вышло за рамки приличий, и не дает мне больше права оставлять без ответа тех, кто намеренно порочит мою репутацию. В связи с указанными событиями, мною предпринимаются меры по защите своих законных прав и интересов, прав моей семьи, информация о которых станет известна общественности в ближайшем времени.

Предостерегаю СМИ, продолжающих нарушение мои законных прав и интересов, путем распространения недостоверной информации, об ответственности предусмотренной действующим законодательством», - говорится в тексте письма Литвиненко.

Ранее СМИ отмечали, что в диссертационном совете, который возглавлял Литвиненко, получил свою научную степень президент России Владимир Путин.

Накануне, 24 июля, «Ведомости» сообщили, что Литвиненко заработал в 2016 году 195,7 млн рублей, что на 81,5 млн рублей меньше, чем в 2015 году. По данным издания, декларации отражают лишь малую часть его состояния. В этом году ректор стал долларовым миллиардером, доведя в апреле свою долю в одном из крупнейших в мире производителе удобрений, компании «Фосагро», до 19,35% акций.

По состоянию 21 июля стоимость пакета составляла 59,9 млрд рублей (1,01 млрд долларов). Литвиненко - второй по величине совладелец «Фосагро» после основателя компании, экс-сенатора от Мурманской области Андрея Гурьева и его семьи: они контролируют 48,48% акций.