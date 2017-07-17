Опрос: Россияне больше всего боятся роста цен и войны

Жители России больше остального боятся роста цен на продукты и обесценивания сбережений. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На втором месте в списке страхов граждан РФ заняли международные конфликты. Меньше остального россияне боятся семейных конфликтов.

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«С начала года на "карте страхов" россиян отмечается рост уровня напряженности, большинство показателей заметно превышают данные аналогичных периодов прошлого года и двухгодичной давности. Страхи, связанные с ростом цен и международными конфликтами, остаются главными факторами, вызывающими беспокойство», — сообщают эксперты ВЦИОМ.

В опросе приняло участие 1,6 тыс. человек в 130 населенных пунктах в 46 регионах РФ.