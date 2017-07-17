Большинство россиян считают мат недопустимым ни при каких обстоятельствах

Каждый четвертый россиянин (26%) уверяет, что никогда не использует в своей речи ненормативную лексику. Такие данные показал опрос фонда «Общественное мнение», в котором приняли участие 1,5 тыс. респондентов из 104 населенных пунктов РФ.

При этом подавляющее число россиян (73%) употребляют нецензурные выражения, но большинство из них (58%) делают это только под влиянием сильных эмоций. При этом 65% опрошенных заявило о том, что большинство их знакомых не стесняются матерных выражений в своей речи.

Большая часть опрошенных (62%) считает, что матерная слова недопустимы ни при каких обстоятельствах. Допускают такую возможность чуть более трети россиян (36%).

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Схожим образом распределились ответы на вопрос о допустимости использования ненормативной лексики в книгах, фильмах, спектаклях или песнях: 37% считают, что иногда это допустимо, а 60% с ними не согласны. Большая часть участников опроса (77%) одобряют введение штрафов за нецензурные выражения в средствах массовой информации. Лишь 18% опрошенных считают, что таких штрафов не должно быть.

О том, что недавно профильный комитет Госдумы рекомендовал ввести административную ответственность и за использование нецензурных выражений дома, в той или иной степени осведомлены 24% россиян, остальные узнали об этом впервые от социологов.

Солидарность с авторами этой инициативы выразили 28% респондентов. Не одобряют подобную меру две трети (64%) опрошенных. Свою позицию они объясняют, в первую очередь, тем, что «дом - это личное пространство, вмешательство в личную жизнь недопустимо» (25%).