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УФАС заподозрило Смольный в ограничении конкуренции в сфере организации детского отдыха

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© Фото: pionertur.ru

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Теперь чиновники должны до 20 августа привести нормативно-правовые акты в соответствие с законом.

Петербургское УФАС России выдало правительству Северной столицы предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Речь идет о действиях комитета по образованию, который занимается организацией детского отдыха.

Антимонопольщики выявили, что признаки нарушения закона о защите конкуренции содержит «Положение о порядке и условиях предоставления, оплаты части или полной стоимости путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления, а также порядке подбора указанных организаций». Оно устанавливает порядок подбора организаций, которые занимаются отдыхом детей.

В УФАС считают, что при подборе организаций для отдыха детей ограничивался доступ заинтересованных лиц к оказанию услуг, должностные лица комитета по образованию могли проводить переговоры с участниками, а также отсутствовали четко прописанные критерии оценки заявок. Помимо этого, сама процедура подбора не предусмотрена законом о контрактной системе.

Теперь правительство до 20 августа должно привести в соответствие с законом городские нормативно-правовые акты, которые утверждают порядок отдыха детей.

 

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