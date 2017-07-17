УФАС заподозрило Смольный в ограничении конкуренции в сфере организации детского отдыха

Петербургское УФАС России выдало правительству Северной столицы предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Речь идет о действиях комитета по образованию, который занимается организацией детского отдыха.

Антимонопольщики выявили, что признаки нарушения закона о защите конкуренции содержит «Положение о порядке и условиях предоставления, оплаты части или полной стоимости путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления, а также порядке подбора указанных организаций». Оно устанавливает порядок подбора организаций, которые занимаются отдыхом детей.

В УФАС считают, что при подборе организаций для отдыха детей ограничивался доступ заинтересованных лиц к оказанию услуг, должностные лица комитета по образованию могли проводить переговоры с участниками, а также отсутствовали четко прописанные критерии оценки заявок. Помимо этого, сама процедура подбора не предусмотрена законом о контрактной системе.

Теперь правительство до 20 августа должно привести в соответствие с законом городские нормативно-правовые акты, которые утверждают порядок отдыха детей.