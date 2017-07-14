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Кадыров считает странным приговор по делу об убийстве Немцова

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© Фото: tvc.ru

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По мнению губернатора Чечни, доказательства вины Заура Дадаева сомнительны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал странным приговор суда по делу об убийстве российского политика Бориса Немцова, сообщает пресс-служба республики.

"Странно выглядит приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве Бориса Немцова, вынесшего двадцать лет строгого режима при сомнительных доказательствах вины", — заявил Кадырова.

Кроме того, глава республики выразил недоумение по поводу просьбы гособвинения осудить одного из фигурантов дела пожизненно. Кадыров уточнил, что ему не известны случаи, когда по подобным уголовным делам давали пожизненные сроки.

Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал дело об убийстве Немцова излишне политизированным, а вину осужденных не до конца доказанной.

Накануне, 13 июля, Московский окружной военный суд вынес приговоры пяти исполнителям убийства Бориса Немцова. Следствие посчитало, что все они участвовали в преступлении ради денег - 15 млн рублей, а мотивы организаторов не раскрыты.

Непосредственный убийца Заур Дадаев получил 20 лет колонии, а также лишился воинского звания лейтенанта и ордена Мужества, его подельники - от 11 до 19 лет лишения свободы. При этом прокуратура требовала для Дадаева пожизненного заключения.

Следственный комитет продолжает расследование дела предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, которое рассматривается отдельно. С ноября 2015 года он находится в международном розыске.

Ранее осужденный Дадаев служил в батальоне внутренних войск "Север", который дислоцирован в Грозном. Им командует брат ближайшего соратника Рамзана Кадырова - Алибек Делимханов.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в Москве 27 февраля 2015 года. На мосту активисты уже два года поддерживают мемориал, так как власти столицы отказались установить памятную доску на месте убийства. Следственный комитет РФ неоднократно заявил, что закроет дело еще до конца 2015 года.

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